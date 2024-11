Ilrestodelcarlino.it - La Cittadella si scopre squadra da trasferta

Dodici punti sui 15 disponibili fuori casa. Appena 4 punti nelle 7 gare casalinghe, di cui 3 al debutto al "Braglia" col Piacenza e uno solo nelle successive 6 sfide sul campo amico di San Damaso. Se non è da lettino dello psichiatra il cammino fin qui in Serie D dellapoco ci manca. La sconfitta rimediata col Lentigione ha confermato questi due volti così diversi delladi Salmi, che all’Allegretti viaggia col passo delle ultime della classe, mentre lontano da Modena è fra le squadre più forti del girone. Difficile dare una spiegazione, anche perché nella trionfale marcia dell’Eccellenza della scorsa stagione le gare a San Damaso erano state uno dei punti di forza dei biancazzurri, con 13 successi, 3 pari e appena una sconfitta nelle 17 sfide sul campo amico. Quest’anno invece dopo il debutto vincente al "Braglia" col Piacenza, il trasloco a San Damaso è diventato un incubo per Aldrovandi e compagni, che hanno perso con Imolese, San Marino, Forlì, Fiorenzuola e Lentigione fermando sullo 0-0 solo la capolista Tau.