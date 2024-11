Quifinanza.it - La Cina chiede aiuto alla Germania per i dazi sulle auto elettriche

Leggi su Quifinanza.it

Xi Jinping, durante un incontro bilaterale con Olaf Scholz a margine del G20 di Rio de Janeiro, ha invitato il cancelliere tedesco a svolgere un ruolo di mediatore trae Unione Europea per affrontare la questione dei. Il presidente cinese ha sottolineato la disponibilità dellaa collaborare con laper rafforzare la partnership strategica globale, auspicando che il problema venga risolto al più presto attraverso dialogo e negoziati.L’della“Ci si augura che lasia pronta a impegnarsi attivamente in questa direzione”, ha dichiarato Xi, secondo quanto riportato dall’agenzia Xinhua. La, infatti, è tra i Paesi più colpiti dalle misure restrittive adottate da Pechino in risposta aieuropei.La questione è emersa a ottobre, quando la Commissione Europea ha annunciato l’introduzione diaggiuntivi sull’importazione diprodotte da marchi cinesi.