Inclusione universitaria in Sicilia | oltre 2 milioni di euro per servizi di supporto

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) ha assegnato 2.077.803agli ateneini per promuovere l’degli studenti. Le università di Palermo, Catania e Messina utilizzeranno questi fondi per attivare o potenziaredi, come gli sportelli antiviolenza. L’iniziativa mira a garantire strumenti concreti per affrontare situazioni di disagio, creando un ambiente universitario più sicuro e inclusivo. Potenziamento deia favore degli studenti Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, ha sottolineato l’importanza di questa misura: “Stiamo ampliando la cassetta degli attrezzi a disposizione delle università per supportare tempestivamente gli studenti in difficoltà. Vogliamo creare condizioni che prevengano emergenze, offrendo un percorso di crescita personale che vadala semplice competizione accademica”.