Ilary Blasi denuncia Francesco Totti per abbandono di minore | Ha lasciato Isabel da sola a casa

Leggi su Open.online

hato l’ex maritoperdi. L’ex capitano della A.S. Roma è accusato di averinla figliadi otto anni.lo avrebbe scoperto attraverso una video-chiamata alla bambina. Poi ha telefonato alla polizia che è arrivata nellacon gli agenti del commissariato di Ponte Milvio. Che però hanno trovato inla baby sitter. Mentre lui è tornato adalla cena in un ristorante vicino. Il reato didiè perseguibile d’ufficio e prevede una pena tra i sei mesi e i cinque anni. Ora la procura dovrà verificare se ci fosse davvero un adulto conquella sera. Visto che la conduttrice lo hato, l’ex calciatore potrebbe controrla per calunnia.L’inchiesta penaleIl Messaggero spiega che l’accusa è arrivata dopo cheha scoperto che il padre non era insieme aquella della sera.