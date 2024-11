Liberoquotidiano.it - I ladri rubano il telefonino alla persona sbagliata: come se lo riprende (a mani nude), chi è quest'uomo

Hanno scelto lada derubare. Sembrava un normale "runner", un po' distratto: un obiettivo semplicissimo, insomma, a cui portare via ilcon destrezza. Invece, purtroppo per i, si trattava niente meno che di Mo Farah, leggenda dell'atletica britannica e mondiale, campione olimpico del mezzofondo. Che li ha rincorsi, senza troppo sforzo, agguantati ae costretti a ridargli indietro lo smartphone. Il 41enne di origini somale si è ritirato dall'attività agonistica nel 2023, dopo aver scritto la storia vincendo quattro ori sui 5.000 e sui 10.000 alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio de Janeiro nel 2016. In carriera, oltre ai vari record europei e mondiali e relative medaglie, anche molte esperienze nella maratona. Insomma, un "corridore" coi fiocchi. Insiememoglie Tania, però, da atleta perfetto ha l'abitudine di mantenersi in perfetto allenamento, facendosi la sua corsetta quotidiana.