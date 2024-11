Anteprima24.it - Giudice Sportivo, un altro giallorosso entra in diffida: due turni a Tribuzzi dell’Avellino

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ costata cara l’ammonizione rimediata domenica scorsa da Riccardo Capellini perché il difensore del Benevento, giunto al suo quarto cartellino giallo èto ine alla prossima sanzione per lui scatterà un turno di squalifica, identica situazione nella quale si trova Antonio Prisco. Terzo cartellino per Shady Oukhadda, mentre contro l’Avellino è stato il primo per Alin Tosca e Davide Lamesta. Il derby ha lasciato conseguenze anche sulla sponda irpina con la squalifica di Alessio, espulso dopo il triplice fischio per un calcio a Viscardi e sanzionato con duedi squalifica “per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, subito dopo il fischio finale a gioco fermo, tentava di colpirlo con un calcio all’altezza del gluteo senza riuscirci”.