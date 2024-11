Metropolitanmagazine.it - Gilardino esonerato dal Geona, al suo posto Patrick Vieira

Il Genoa haAlberto. Al suoil francese, che in Italia ha giocato con le maglie di Juventus e Inter. Il Genoa, quart’ultimo in classifica con 10 punti, ha preso la decisione dopo il sofferto 1-1 in casa, col Como.sarà sulla panchina rossoblù già da domenica, nella sfida delle 12.30, in casa, con il Cagliari., che aveva caldeggiato il recente ingaggio di Mario Balotelli, aveva ottenuto quattro punti nelle ultime due partite (lunedì 4 novembre il Genoa aveva vinto 1-0 a Parma) ma stava pagando le cessioni dei due calciatori chiave dello scorso campionato: l’islandese Gudmundsson, passato alla Fiorentina e l’italo-argentino Retegui, venduto lo scorso 8 agosto – quindi a stagione già iniziata – all’Atalanta, corsa ai ripari dopo l’infortunio di Scamacca.