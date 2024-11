Thesocialpost.it - Francesca Mandarino, morta a 21 anni: positiva all’alcoltest l’amica che guidava l’auto

Una tragedia si è consumata all’alba di sabato 16 novembre sulla Tiburtina., 21, originaria di Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Era a bordo di un’Opel Mokka insieme ad altri cinque ragazzi. Dopo lo scontro con una Fiat 500, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. La giovane èsul colpo.Leggi anche:nello schianto sulla Tiburtina, i risultati dell’alcol test diranno tuttoL’incidenteLa Polizia Locale ha ricostruito la dinamica. L’Opel Mokka avrebbe tamponato l’altra vettura a velocità elevata. L’impatto è stato devastante.è stata scaraventata fuori dal. Un suo amico, in città per prepararsi a un concorso nell’Arma, è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Tor Vergata.