Thesocialpost.it - Finanziere ubriaco percorre 10 chilometri contromano sull’A8: fermato dalla polizia stradale

Leggi su Thesocialpost.it

Momenti di grande pericolo si sono verificati la notte scorsa sull’autostrada A8, dove un automobilista ha percorso circa 10. L’uomo, successivamente identificato come un militare della Guardia di Finanza in servizio nella provincia di Varese, è statosenza causare incidenti.L’allarme e l’intervento dellaLa segnalazione è giunta al centro operativo autodi Milano, che ha immediatamente allertato le pattuglie delladi Busto Arsizio-Olgiate Olona. Gli agenti si sono rapidamente messi sulle tracce del veicolo, rintracciandolo e bloccandolo in condizioni di sicurezza nei pressi della barriera autoMilano Nord, all’altezza di Rho.Fortunatamente, nonostante il lungo tratto percorso, il conducente non ha provocato incidenti, ma il rischio per gli altri automobilisti è stato elevatissimo.