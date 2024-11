Thesocialpost.it - Esplosione Ercolano, la madre delle gemelle vittime straziata dal dolore

Leggi su Thesocialpost.it

, il Dramma: Ildi unaSpezzata dalla TragediaUn’devastante in contrada Patacca 94, a, ha tolto la vita a Sara e Aurora Esposito, duedi 26 anni originarie di Marigliano. La tragedia, avvenuta ieri poco dopo le 14, ha lasciato una, incapace di trovare parole per esprimere untanto immenso quanto insopportabile. Lucia Occhibelli,due giovani, ha condiviso il proprio lutto con un messaggio toccante: «Mi avete spezzato il cuore, voi due principesse. Il mioè immenso, è indescrivibile».Ildi Lucia Occhibelli: “Cosa sarà della mia vita?”Dal momento della tragedia, ildi Lucia non si è mai attenuato. «Sara, Aurora, dove siete? Cosa sarà della mia vita?» sono le parole disperate che ha continuato a ripetere, mentre assisteva impotente al ritirosalmefiglie dal luogo dell’