Dragon Trainer | il trailer in italiano del film live-action

Pochissimi minuti fa, Universal Pictures International Italia ha svelato il primodell’adattamentodi, l’attesa versione “in carne e ossa” dell’amatissimod’animazione.arriverà nei cinema italiani nel corso dell’Estate 2025Ecco ilè und’animazione della DreamWorks diretto da Chris Sanders e Dean DeBlois. È liberamente basato sul libro How To Train Yourdi Cressida Cowell ed è stato rilasciato nelle sale cinematografiche il 26 marzo 2010. Ilè stato distributo in Italia dalla Universal pictures.