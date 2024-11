Difesa Rauti | per formazione servono modello e dottrina interforze

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 nov. (askanews) – Si è svolto a Roma, presso il Centro Alti Studi– Scuola Superiore Universitaria il “1° FORUM NAZIONALE DELLA– Le competenze come dominio strategico”, evento promosso dal Sottosegretario di Stato al Ministero della, Senatrice Isabellacon delega alladel personale civile e militare della. L’evento si è aperto con un videomessaggio del Ministro dellaGuido Crosetto ed è stato seguito in videoconferenza da oltre 70 tra Istituti, Enti e Scuole formativi e addestrativi della. Il Sottosegretarioha sottolineato che “nonostante l’offerta formativa dellasia elevatissima, il Forum è stato importante perché ha delineato un metodo, ovvero ha promosso un’iniziativa che non ha precedenti e che mette insieme tutte le Scuole, le Accademie e gli Istituti dicon l’obiettivo di condividere non solo le buone prassi ma soprattutto di arrivare a creare une unache siano davvero