Bergamonews.it - De Roon e Ederson tirano il fiato: i due pilastri dell’Atalanta sono rimasti a Bergamo durante la sosta

Una pausa utile per ricaricare le batterie e per prepararsi prima di prendere (di nuovo) per mano l’Atalanta. Si potrebbero riassumere in questo modo le ultime giornate trascorse da Marten Dee da, in altre parole i duedel centrocampo nerazzurro.Per l’olandese e il brasiliano, infatti, non è stata unacome le altre. Entrambi, infatti, non hanno viaggiato con le rispettive Nazionali maa lavorare all’interno del quartiere generale di Zingonia, agli ordini di Gian Piero Gasperini.Denon è stato convocato dall’Olanda per una ragione che era già chiara da diverso tempo, con il ct Ronald Koeman che già aveva fatto sapere che avrebbe voluto sfruttare la tornata di impegni internazionali per testare qualche giovane in maglia Orange, concedendo riposo all’atalantino.