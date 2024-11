Curling Europei maschili 2024 | Italia sublime sconfitta la Scozia 10-7 all’extra end per la quinta vittoria

Leggi su Sportface.it

È una grandequella protagonista in questi giorni sul ghiaccio di Lohja per glisiache femminili di. Questa mattina l’ottima prestazione delle ragazze, salite a quota 5 vittorie dopo il successo sulla Danimarca, e dopo un’incredibile battaglia anche la squadra maschile compie l’impresa del giorno, sconfiggendo per 10-7end la forteche era imbattuta nel torneo.affermazione anche per Joel Retornaz e compagni, autori di una sfida davvero ben gestita a livello tattico, rispondendo colpo su colpo alle prodezze di Mouat fino al tiro decisivo da tre punti giunto nel end supplementare. Sin dalle prime fasi l’equilibrio l’ha fatta da padrone, con due squadre che avevano evidentemente messo a punto un ottimo piano gara. Ne è uscito un matchup altamente avvincente, che alla fine ha premiato gli Azzurri, ora primi in classifica al pari proprio dellae della Germania con 5 vittorie e 1