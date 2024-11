Corso allenatori Uefa Pro in cattedra a Coverciano Rafa Benitez | tra gli allievi anche Hamsik

Leggi su Sportface.it

Mattinata di lezioni aper glidelperPro. A prendere la parola è stato, che per due ore ha parlato di analisi e tattica, analizzando a 360 gradi la traiettoria che sta percorrendo il mondo del calcio. Al fianco del tecnico spagnolo era presente il suo storico collaboratore, Paco de Miguel, che si è soffermato sull’analisi dei dati e sul lavoro settimanale. InAndrea Soncin, Ct della Nazionale femminile, affiancato dal direttore della Scuola, Renzo Ulivieri. Tra gli, che hanno tempestato di domande, spicca invece la presenza di Marek, ex calciatore dell’allenatore iberico.Pro, in: tra gliSportFace.