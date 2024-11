Lettera43.it - Coppa Davis al via: squadre, calendario e quando gioca l’Italia

Tutto pronto per le Finals della 112esima edizione della, il torneo di tennis per nazioni che chiude la lunga stagione della racchetta. In gara a Malaga le ottoqualificatesi dopo le fasi a gironi che si sono sviluppate durante l'anno. Ad aprire le danze saranno i padroni di casa della Spagna con Rafa Nadal, al suo ultimo torneo in carriera, contro l'olandese van de Zandschulp. Negli altri quarti di finale ci saranno gli States contro l'Australia, la Germania contro il Canada e, giovedì 21 novembre alle 17,che inizierà la difesa del titolo contro l'Argentina. Tutte le partite della manifestazione saranno in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su Now Tv: gli Azzurri invece anche in chiaro su Rai 2. Dopo aver riportato lain Italia per la prima volta dopo 47 anni nel 2023, gli Azzurri vanno a caccia del bis.