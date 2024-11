Ilrestodelcarlino.it - Choco Marche 2024: “Attese ad Ancona 50mila presenze”. Il programma

, 19 novembre– Sta per tornare la festa più golosa dell’anno:, alla 23esima edizione, inin piazza Cavour dal 22 al 24 novembre. L’evento, organizzato da Confartigianato Imprese-Pesaro e Urbino con il patrocinio della Camera di Commercio dellee del Comune, promette tre giorni di dolcezza, artigianalità e scoperta delle eccellenze dell’alta pasticceria con unricco di novità. La kermesse, ormai un punto di riferimento nel panorama enogastronomico nazionale e la più longeva tra quelle organizzate nel capoluogo, vedrà la partecipazione di 24 espositori tra cioccolaterie e pasticcerie artigianali non solo marchigiane. Cinque laboratori creativi guideranno i più piccoli alla scoperta del cioccolato con attività come “A scuola di cioccolato” e “E se l’uovo fosse dolce?” mentre per gli adulti, i “Salotti del Gusto” condotti dal giornalista Maurizio Socci offriranno percorsi sensoriali tra sapori locali e abbinamenti con vini selezionati dall’Ais.