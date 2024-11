Ilrestodelcarlino.it - Boom di 80enni tra dieci anni: ecco la fotografia della città

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Civitanova, 19 novembre 2024 – Il progetto ‘Previsioni demografiche’ del programma statistico nazionale Istat vede una Civitanova sopra i 43.000 abitanti frae una Macerata che, invece, scenderà sotto quota 40mila (precisamnete 39.841). L’evoluzione del censimento elaborata dall’Istituto statistico nazionale per il 2034 assegna allacostiera 43.246 residenti, + 1.304 rispetto ai 41.942 registrati del 2023. Ladei numeri rivela che la fascia di popolazione più ampia è quella over 55 e in questa quota sarà un vero e propriodi ottantenni. Un trend l’invecchiamento, così come la flessione demografica, che riguarda l’intero Paese e, tuttavia, in questa proiezione futura Civitanova dovrebbe continuare a crescere, anche se di poco, al ritmo di poco più di un centinaio di unità ogni anno.