Ilnapolista.it - Bianchini: «Il Napoli è integrità. Puntiamo a coinvolgere sempre i più i tifosi»

Leggi su Ilnapolista.it

Lungo intervento questa mattina al Social Football Summit dallo stadio Olimpico, per Chief Revenue Officer del, Tommaso.Il panel in cui è intervenuto è quello dedicato a “Nuovi scenari di distribuzione e monetizzazione dei contenuti live e VoD by OneFootball”.Il valore del brand del?«Un ringraziamento per questo straordinario evento. Sicuramente per parlare di brand e contenuti partiamo da un contenuto video. Il contenuto è lo strumento più potente di un club per connettersi coiin tutto il mondo. Sul brand abbiamo fatto un lavoro importante, un paio di mesi fa abbiamo celebrato i 20 anni di era De Laurentiis. Per 15-20 anni si è parlato essenzialmente di sport, dalla C allo scudetto. Un modello di calcio, un esempio per tutto il mondo credo: vincere lo scudetto con 80 milioni di utile non succederà mai più forse nel mondo del calcio.