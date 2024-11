Noinotizie.it - Bat, accusa: video e foto pedopornografici, un denunciato Guardia di finanza

Di seguito un comunicato diffuso dalladi:I Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino italiano diTrinitapoli, incensurato dell’età di 30 anni, per il possesso di numerosie immagini a contenutopedopornografico ritraenti soggetti minori in atteggiamento sessualmente esplicito.Le Fiamme Gialle della Tenenza di Margherita di Savoia, nel corso di accertamenti finalizzati alla prevenzionedell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, avvalendosi dei poteri di Polizia Valutaria delegate dalNucleo Speciale di Polizia Valutaria con sede a Roma, hanno riscontrato numerose transazioni finanziarieanomale eseguite mediante carte di credito c.d. revolving ovvero prepagate e, in taluni casi, l’utilizzo di bitcoin,tutte riferibili ad acquisti on line da siti esteri.