Gaeta.it - Aggressione a Latina: un giovane di 19 anni denunciata un attacco intimidatorio da parte di un gruppo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di violenza si è verificato a, dove un ragazzo di 19ha raccontato di essere stato aggredito da undi circa 15 giovani. L’sarebbe avvenuta nei pressi di un pub nella notte tra il 16 e il 17 novembre. Questa notizia ha messo in allerta le autorità locali, che stanno già indagando per chiarire le dinamiche del caso e identificare i responsabili dell’accaduto.I fatti dell’Secondo quanto riferito dalalla Stazione Carabinieri di, la serata sembrava tranquilla fino al momento dell’. Non ci sarebbero stati motivi apparenti per l’, rendendo l’episodio ancora più inquietante. L’ha avuto luogo in un’area nota per la sua vita notturna, frequentata da molti giovani e spesso teatro di eventi sociali.