Universal Monsters: Dracula – Tornare alle origini del principe delle tenebre

Dal 1897, quando uscì il celebre romanzo di Bram Stoker, la figura del Conte Vlad Dracula ha iniziato a infestare gli incubi di tanti e tante di noi, attratti da questo personaggio inquietante ma al tempo stesso ammaliante. Tantissime sono state le reinterpretazioni che si sono succedute nel corso degli anni sia in ambito letterario che in quello cinematografico, a partire dal Nosferatu di Murnau del 1922. Il regista per cause legali non potè utilizzare il nome originale del personaggio, che comparve per la prima nel film del 1931 di Tod Browning, con la magistrale interpretazione di Bela Lugosi. Prodotto e distribuito dalla, il film era parte di un franchise,, con protagonisti una serie di creature mostruose, come Frankenstein, la mummia o l’uomo invisibile. Nel 2023 Image Comics e Skybound hanno deciso di riportare in vita questi mostri con alcune miniserie a fumetti, realizzate da team creativi di altissimo livello.