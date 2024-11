Unlimitednews.it - Under 21, Nunziata “Test con Ucraina utile per il collettivo”

ROMA (ITALPRESS) – Archiviato il pareggio per 2-2 ottenuto nell’amichevole di venerdì scorso contro la Francia, la Nazionale21 è pronta a tornare in campo per il suo ultimo impegno dell’anno. Martedì alle ore 18:15 allo stadio Alberto Picco di La Spezia arriverà l’, per unche si preannuncia molto interessante. Il commissario tecnico Carmine, infatti, avrà la possibilità di affinare i meccanismi di squadra e diare altri giocatori in vista dell’Europeo di categoria, che andrà in scena dal 12 al 29 giugno 2025. “Questa gara saràper valutare meglio chi ha giocato meno, ma anche a livello di squadra. Alla fine è ila fare la differenza. Qualcuno in campo venerdì scorso dovrà rigiocare, Zanotti invece preferisco non rischiarlo. Pafundi è un giocatore che ha grandissime qualità e giocherà sicuramente, speriamo che per lui possa essere un’opportunità per giocare anche nel club”, ha spiegato il ct azzurro in conferenza stampa.