Ultime Notizie Roma del 18-11-2024 ore 20 | 10

il centro-sinistra vince le regionali in Emiliagna in Umbria candidati delleproiezioni trionfa Michele De Pascale su Elena bollini del centrodestra con il 56% contro il 40 e 83 la sindaca di Assisi Stefania Proietti alla meglio di misura sulla presidente uscente del Umbria Donatella Tesei con il 51% contro il 47 uno forte affermazione del PD nel centro di internet in Italia nel centro-destra a Idem 40 28 in Emiliagna tre quarti dello scrutinio davanti al 52 * 100 di 7 al 38 della lista civica per la De Pascale e altre stelle del MoVimento 5 Stelle in Umbria b&b al 39% un terzo dello Scoglio Movimento 5 Stelle al 5% al 4% Fratelli d'Italia al 24% in Emiliagna Forza Italia con in queste davanti alla lega che ha il 5 e 4 in Umbria Fratelli d'Italia al 19 sei Forza Italia 95 e Legal 78 molto basta la fluenza 47 32 300 Emiliagna rispetto è il 67 27 delleregionali 52% in Umbria è molto meno del 64 69% del 2019 e ora né altrePutin avverte l'occidente la decisione degli Stati Uniti di consentire al Ucraina di colpire il territorio russo con missili Apex è un fatto avventato potenzialmente pericoloso Prova con un ulteriore che avrà risposte appropriate da parte di Mosca dice il portavoce del Cremlino perché negli Stati Uniti Fedelissimi di Trump attaccano il presidente Cerca la terza guerra mondiale prima che mio padre possa creare la pace dice Donald Jr pressing di Pechino per una soluzione politica mentre la Germania non da itauros a Kiev sui missili Oriente Borrelli Cerca l'appoggio dell'Unione Europea 27 Parigi per la soluzione Tagliani conferma il nord dell'Italia in Medio Oriente il viola avrà il piano americano per il cessate il fuoco in Libano khamenei smentisce le voci sulla salute ma l'iran si prepara la successiva la guida Suprema il patriarcato non c'è l'aumento delle violenze sessuali sulle donne è legato anche a forme di marginalità e devianza in qualche modo discendenti dagli migrazione legale dice il ministro dell'istruzione validità in un videomessaggio inviato la presentazione e la fondazione Giulia Cecchetti su alcuni valori dovremo confrontarci repliche il padre della giovane Padovana di 22 anni ucciso un anno fa dall'ex fidanzato Filippo opposizioni all'attacco del ministro una vergogna per il PD una strumentalizzazione razzista contro I migranti smentita da ogni statistica permette segretario di più Europa la sinistra ma ho fatto ragionamenti pagati repliche responsabile della scuola tragico incidente tra due volanti anell'impatto le auto si sono ribaltate per un agente non c'è stato nulla De Filippi tra i suoi colleghi un uomo cittadino georgiano fermato poco prima che si trovava sui sedili posteriori della volante su cui viaggiava la vittima sono stati tutti trasportati dal 118 in codice rosso in diversi ospedali la tragedia all'alba nella zona di Monte Mario la chiamata per una lista la corsa sirene spiegate e lo scontro violentissimo con l'altra auto della Polizia che rientrava in commissariato il poliziotto Marco di 32 anni nato in Croazia Ma in Italia da giovanissimo è morto sul colpo tre morti nell' esplosione di un capannone adibito a deposito illegale di fuochi d'artificio Ercolano in provincia di Napoli le vittime sarebbero un giovane di 18 anni due ragazzi di 23 26 secondo quanto si è appreso erano al primo giorno di lavoro all'interno del sito aperto lo scorso weekend in vista delle prossime festività di una tragedia ma ne parla il sindaco della cittadina del napoletano mi dicono che in quella casa si confezionavano fuochi d'artificio ma non conosco i proprietari e né al comune ha dato Rita sono mai arrivate richieste di Legal economico è sempre più popolare tra i giovani il protossido di azoto e un gas esilarante conosciuto come la droga della Risata ha ucciso un giovane ad Alessano in provincia di Lecce nel giorno del tuo 26esimo compleanno secondo quanto hanno ricostruito i Carabinieri e Gianni strada con gli amici vicino casa quando ho deciso di inalare il gas da un palloncino in modo più comune di assumerlo a un tratto si è sentito male e la festa si è trasformata in tragedia di amici hanno chiamato subito i soccorsi ma per lui non c'è stato nulla da fare il suo corpo smesso di battere