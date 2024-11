Lanazione.it - Tra eredità ed estinzione. Frene getta lo scandaglio nella Storia

Firenze, 18 novembre 2024 - “Alcuni storici si chiedono cosa vedessero oltre i posti di guardia / i Romani che sorvegliavano le frontiere, nel mondo che ufficialmente / non esisteva, specialmente nelle steppe oltre la parte terminale del Danubio / il terrore derivava non dai prossimi, ma dai distanti incalzanti”. In 'ed', edito da Donzelli, candidata allo Strega e al Camaiore, Giovannacompie un erudito percorso in versi, scavando nel profondo dellaper ricostruire la capacità di autodistruzione degli esseri umani e, d'altra parte, la resistenza a scomparire della loromigliore, individuando ricorrenze che dal passato ritornano nel presente, come l'immigrazione: i temibili “Goti su imbarcazioni requisite dai Romani o su zattere di fortuna / passarono per settimane in massa il Danubio / chiedendo accoglienza / come profughi / come nuovi Romani” e molti morirono affogati, come oggi.