Si registra il sold out per il laboratorio gratuito di danza e di Tammurriata e Tradizione

Evento organizzato dall’Associazione Culturale IAV e tenuto dal grande artista Cosimo AlbertiSabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, siil già tutto esaurito per ildie di “”, che si svolgerà dalle ore 17:00 alle ore 20:00 presso il polo artistico, culturale e d’intrattenimento In Arte Vesuvio.A condurre i discenti in un’atmosfera squisitamente popolare, con musica dal vivo, li aspetterà il grande artista “Cosimo Alberti” che accompagnato dalle coreografie del ballerino “Cristian Luino” sveleranno storie e aneddoti dello strumento icona, che accompagna da secoli canti e danze tipiche della cultura campana.Le coreografie di Cristian Luino, abbinate all’interpretazione musicale di Cosimo Alberti, creeranno un connubio perfetto tra ritmo e movimento, portando i discenti a esplorare le radici culturali della Campania.