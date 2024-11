Quotidiano.net - Schneider. Electric automatizza la Packaging. Valley

Leggi su Quotidiano.net

L’INNOVATION HUB di Casalecchio di Reno (BO), creato nel 2018 per accompagnare le aziende nel percorso dell’Industria 4.0, è stato trasformato per accogliere le nuove tecnologie che nel giro di appena sei anni hanno cambiato il volto dell’industria, offrendo strumenti di competitività e di innovazione senza precedenti, capaci di coniugare la crescita e la sostenibilità. Apre quindi le porte a nuovi visitatori, che si aggiungeranno ai 3.000 che ne hanno finora già usufruito. L’Innovation Hub di Casalecchio fa parte della rete di hub cheha creato in Italia, con altre strutture presso le sedi di Bergamo, Napoli e Pieve d’Alpago in Veneto. In questo luogo l’azienda riunisce tutte le applicazioni e tecnologie che danno forma già oggi all’industria di domani, con particolare attenzione al tema della Transizione 5.