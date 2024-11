Lanazione.it - San Miniato passa al Palasport Estra costringendo al ko la BC Servizi Arezzo

Leggi su Lanazione.it

, 18 novembre 2024 – Sanalal ko la BCPrima sconfitta casalinga per gli amaranto che Mercoledi avranno l'infrasettimanale BCScuola Basket-Le Patrie Etrusca San59-74 Parziali: 22-19; 38-33; 50-54 BC: Scortica 6, Toia 16, NIca ne, Iannicelli, Marcantoni ne, Buzzone 15, Lemmi 6, Prenga 8, Vagnuzzi 2, Kader 6, Terrosi, Bischetti. All.Fioravanti Ass.Liberto Le Patrie: Malvolti ne, Ermelani, Caglio 7, Metzla 8, Menconi 18, Scardigli 2, Penco ne, Re 9, Marrocchi ne, Granchi ne, Ndour 23, Cravero 7. All. Martelloni Ass. Menconi e Gori Cade per la prima volta davanti al pubblico amico della BCche subisce un secondo tempo ai limiti della perfezione di Sanche si aggiudica la sfida per 74-59.