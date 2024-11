Thesocialpost.it - Romano Benito Floriani Mussolini: “Mio bisnonno importantissimo ma non giudicatemi per il cognome”

Leggi su Thesocialpost.it

è un giovane calciatore italiano di 21 anni, attualmente di proprietà della Lazio, ma in prestito alla Juve Stabia. Ma il ragazzo è anche figlio di Alessandra, la nipote del Duce, e di Mauro, ex ufficiale della Guardia di Finanza, noto per essere stato condannato per uno scandalo di prostituzione minorile nel quartiere Parioli di Roma nel 2015.L’intervista del pronipote di“Ho fatto la scuola inglese per evitarne una italiana dove avrei attirato più attenzione. – spiegain un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport – In campo non ho ricevuto alcun commento spiacevole, a parte qualche urlo dalle tribune a cui non do peso, così come i commenti sui social”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)“Se il mioincidesse sulla mia carriera sarebbe un dispiacere enorme.