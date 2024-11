Ilfattoquotidiano.it - Robbie Williams: “C’è chi si ammala per gli effetti collaterali della disforia delle boyband. I ragazzi si uniscono e poi d’un tratto il successo è enorme”

è molto sensibile sul temaperché l’esperienza fatta con i Take That l’ha segnato parecchio. Non è un caso che sia prontamente intervenuto per parlare dell’ex One Direction Liam Payne, morto tragicamente buttandosi dal terzo piano del suo hotel lo scorso ottobre. In un lungo post su Instagram, infatti, il cantautore ha proposto una commissione di esperti e di addetti ai lavori per cercare di porre dei paletti all’industria musicale americana e mondiale nei confrontinuove generazioni di artisti. Proprio per evitare che ilschiacci l’esistenza di tantie ragazze.è tornato a parlare diper commentare il docu-filmBbc “s Forever”, tutto incentrato sulle band degli Anni 90. Il manager dei Take That Nigel Martin Smith ha definito“furbo e piuttosto sveglio” e il fatto che sia caduto nel gironedroga era da attribuire “al fatto di far parte di questa band in cui non poteva avere fidanzate o uscire”.