Pallanuoto femminile, le migliori italiane della quinta giornata di A1. Olimpia Sesena portiere leader della SIS Roma

A1Marta Misiti: lo Smile Cosenza riesce a vincere nello scontro diretto per la salvezza contro il Brizz Nuoto in un match durissimo. Decisiva la classe 2004 che si mette in mostra con una splendida tripletta.Nicole Zanetta: partita durissima per il Rapallo, big match ain casacapolista SIS. La compagine ligure ha tentato in tutti i modi di arginare la squadra capitolina, anche grazie alle reticlasse ’99, ma non ci è riuscita uscendo sconfitta 12-10.: classe 2006, giovanissima, ma già pronta a prendersi la porta del Setterosa. L’estremo difensoreSISè ormai una certezza per la squadra guidata da Capanna.