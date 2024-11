Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dal 18 al 24 novembre 2024

ARIETE – The Voice Kids torna e vince Cari amici dell'Ariete preparatevi a un finecoi fiocchi. Il primo motivo: Venere. Ah, l'amour, l'amour, potremmo dire. E infatti, sarà unacaratterizzata – soprattutto per i single – da incontri incredibili che potrebbero sfociare in qualcosa di più. Dunque, approfittatene. Il secondo motivo: la Fortuna. E' un periodo fortunato e anche questasi rivelerà tale, soprattutto tra giovedì e venerdì. Il terzo (che è più uno spoiler di ciò che sarà "prossimamente"): tra finee dicembre raggiungerete finalmente quel traguardo tanto agognato. Insomma, una super. Come quella di The Voice Kids.