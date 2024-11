Cityrumors.it - Omaggio social di Riina jr al padre, c’è il pandemonio

Il figlio dell’ex capo della mafia è stato celebrato e ricordato dal figlio, sono spuntati anche dei like, ma tantissimi segni di sdegno“Lui ha vissuto, vive e vivrà sempre in noi e con noi“. Sono passati sette anni esatti dalla morte del boss più sanguinario e spietato della mafia, quel Totòche è stato catturato e ha passato il resto della sua vita in carcere. E a un anno dalla scomparsa, il figlio Salvo, ha voluto ricordarlo e celebrarlo con un post su Instagram. Apriti cielo.dijr al, c’è il(Screenshot Cityrumors.it)Salvoè il terzogenito di quello che è stato definito “capo dei capi” della mafia siciliana e con un post suiha così voluto rendereal, morto nel carcere di Parma il 17 novembre del 2017.Un posto che nel giro di qualche ora aveva raccolto oltre 430 like e diversi commenti che hanno lasciato parecchio di stucco.