Milan Ibrahimovic | Lavoriamo per trovare equilibrio e stabilità possiamo migliorare

“Stiamo lavorando tutti i giorni per, stiamo facendo bene, mafare meglio ed è quello che vogliamo. Bisognal’, perdiamo partite che non dobbiamo perdere, stiamo facendo un gioco nuovo e quando troveremo una maggiore continuità ela squadra farà molto meglio. Siamo positivi, abbiamo tanta forza e voglia di”. Lo ha dichiarato Zlatana margine della presentazione della Kings League. Il senior advisor delha poi dribblato le domande sul mercato: “Il mercato è ogni giorno, abbiamo un sistema di scouting per guardare tutto: i giovani e i giocatori da prima squadra, cerchiamo di capire cosa serve per il futuro, è un lavoro quotidiano, vediamo cosa succede in questi due mesi e poi si andrà avanti”.