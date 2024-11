Ilfattoquotidiano.it - Migliaia di ‘Gratta e Vinci’ galleggiano nel canale: “Non prendeteli, è reato”. Ecco come ci sono finiti

Centinaia di scatoloni pieni di tagliandi del Gratta e Vinci galleggiavano a pelo d’acqua lungo ilMuzza a Cornegliano Laudense, nel lodigiano. E’ questo l’insolito spettacolo che si è trovato di fronte chi stava passeggiando nella zona. Neanche a dirlo, in molti non hanno potuto fare altro che strabuzzare gli occhi quando hanno visto i biglietti della lotteria istantanea navigare il torrente, mentre qualcuno pare abbia persino cercato di afferrarne qualcuno in cerca di fortuna.Ma chi sperava di tentare il colpo di fortuna dovrà rassegnarsi: chiunque pesca uno dei biglietti dal, infatti, rischia di incorrere neldi appropriazione indebita, facilmente riscontrabile dal momento che ogni tagliando è contraddistinto da un numero di serie già segnalato alle forze dell’ordine.