Marche in evidenza | cinque province tra le top 50 in qualità della vita e lavoro

Facebook WhatsAppTwitter Un recente studio pubblicato da ItaliaOggi e Ita Communications, che analizza la “2024” nelle varie regioni italiane, ha posto lein una posizione di rilievo, specialmente nella categoria Affari e. Questa indagine, giunta alla sua 26° edizione, ha preso in esame differenti parametri che determinano il benessere non solo economico, portando all’emergere di tremarchigiane tra le prime 35 d’Italia.Lemarchigiane nella graduatoria nazionaleNella suddetta classifica, Fermo ha segnato un ottimo 23° posto, mentre Pesaro/Urbino e Ascoli Piceno si sono posizionati rispettivamente al 34° e al 35° posto. Ancona e Macerata, anche se meno in alto nella graduatoria, si sono classificate comunque a una discreta 46° e 50° posizione.