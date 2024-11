Calciomercato.it - “Maldini come Sinner”: tutte le big pazze di lui | VIDEO CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Le grandi di Serie A lo seguono con estrema attenzione: tutti pazzi per Daniel, che Spalletti ha anche accostato allo straordinario tennista italianoComplice l’inizio di stagione dove ha conquistato anche la maglia della Nazionale, Danielresta uno dei nomi più chiacchierati per quanto riguarda il mercato.Le big di Serie A corteggiano Daniel(LaPresse) – Calciomercato.itIl classe 2001 ha ricevuto recentemente anche la ‘benedizione’ di Luciano Spalletti, che lo ha paragonato a Jannik: per qualità, eleganza e capacità di poter creare. Un ulteriore attestato di stima nei confronti del ragazzo, ormai sempre più uomo mercato. Le big di Serie A lo osservano con grande attenzione.di recente è stato osservato da vicino dall’Inter, con il Ds nerazzurro Ausilio presente in occasione della sfida dell’U-Power Stadium tra Monza e Roma.