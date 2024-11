Oasport.it - LIVE Italia-Olanda 1-0, Europei curling 2024 in DIRETTA: mano rubata dagli azzurri nel primo end

19.35: Stone olandese a punto ma con due stone azzurre nella casa dopo 8 tiri del secondo end19.31: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del secondo end19.27: Non riesce l'ultima bocciata a Goesgens e resta una stonena a punto al centro della casa.avanti 1-0 dopo ilend19.24: Due le stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri delend19.21: Dopo 8 tiri c'è una stone azzurra a punto19.17. Stone azzurra nella casa dopo 4 tiri delend19.14: Inizia il matchper l'19.04: Qualche minuto di ritardo per l'inizio delle gare,18.