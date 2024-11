Ilgiorno.it - L’influencer Emma Mezzadri: “Rabbia per il furto del telefono ma la vita disconnessa è bella”

Milano, 18 npvembre 2024 – Un cellulare rubato in metropolitana.e lacrime. Ma anche la voglia di non lasciarsi abbattere dalle circostanze e provare a guardare il lato positivo, nonostante tutto. “Era un weekend di sole. Ho detto “sai che c’è? Mi godo l’autunno a Milano. Libera dal“. Ed è stato piacevole osservare quello che mi circondava, vivere emozioni e basta. Non ero più abituata”.ha 26 anni ed è seguita da oltre 440mila persone sui suoi canali social, YouTube in primis. Un’influencer laureata in marketing all’Università Iulm che è riuscita a realizzare il suo sogno di bambina: “Lavoro come “advocacy specialist“ per L’Oréal. Così ho unito la mia passione per il marketing, per il mondo del beauty e per i social”, dice al Giorno. Su Instagram ha raccontato la storia delrubato.