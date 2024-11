Quotidiano.net - Leader di settore assume 250 autisti

AL VIA LA CAMPAGNA2024 di e-work. Il gruppo italiano specializzato nella consulenza, ricerca e selezione del personale, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali apre la selezione, su base nazionale, per 250da inserire nelle diverse sedi di un’aziendaneldei trasporti e logistica. Sono 150 le posizioni aperte in Toscana (60 posti per attività nell’area di Firenze, 40 di Arezzo, 35 a Pisa e 15 a Pistoia); 30 i posti a Roma e altrettanti 30 a Milano, 20 a Torino e 20 a Vicenza. La selezione si rivolge a uomini e donne con patente B, con esperienza pregressa di almeno 1 anno come autista consegnatario, conoscenza del territorio all’interno del quale andranno ad operare, spirito d’iniziativa e puntualità. Viene richiesta attività full time dal lunedì al venerdì (orario: 7.