Panorama.it - La nuova guerra dei giudici al governo per smontare la legge sulla surrogata

Si profila all’orizzonte lacrociata delle toghe:lagestazione per altri considerata reato universale. Una battaglia che sarà condotta insieme all’Associazione Luca Coscioni e alla sinistra, che ritengono laingiusta e irragionevole. Intanto però i magistrati invocano l’aiuto del Csm e pure quello dell’Ordine dei giornalisti, perché si sentono «vittime di linciaggio mediatico».Andiamo con ordine. Lasull’utero in affitto reato universale è stata firmata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella lo scorso 4 novembre e oggi entrerà in Gazzetta ufficiale. Due giorni fa, il capo dello Stato ha dichiarato di essersi spesso trovato a promulgare leggi che ritiene sbagliate, per non invadere le prerogative della Corte costituzionale, istituzione deputata a sciogliere eventuali dubbi.