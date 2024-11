Butac.it - La leggenda dei grani antichi

Quest’anno ci è capitata più di una segnalazione di articoli trovati in rete che esaltavano i, articoli su siti dai nomi come NutriDoc, Vegolosi, ma anche su siti più classici come La Cucina Italiana (che li esaltava già nel 2018). Articoli che sembrano tutti uguali nelle informazioni che forniscono, sia nei contenuti che nella forma. A partire dai titoli:: quali sono e perché preferirli?Guida ai: cosa sono e perché sceglierli: 10 buone ragioni per sceglierliQuesti articoli hanno chiaramente un intento commerciale e non divulgativo, e sono stati pubblicati per spingere il consumatore in una specifica direzione. Peccato che quanto questi articoli raccontano sia in buona parte disinformativo, un po’ come quando viene esaltato il biologico, o la biodinamica: dietro questi articoli ci sono specifici gruppi con precisi interessi economici, ai quali della vostra salute a tavola non importa nulla, l’unico interesse che hanno è quello legato alla consistenza dei loro conti bancari.