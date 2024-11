Lanazione.it - La Galli è troppo forte e asfalta il Benevento

Leggi su Lanazione.it

4994: Lombardi 4, Landi 11, Chiapperino 9, Toffolo 9 , Chiovato 3(C); Franceschini 6,Rubortone n.e., Lafranceschina n.e., Feoli 2,Castegna 5; caoch: Giulio Musco: Rossini 10, Stroscio 14, Conde 6, Cruz 8,Amatori 14; Lazzaro (C) n.e., Sposaro 0, Mioni 26, Di Fine 7, De Cassan 9; coach: José Garcia Arbitri: Di Franco e Toffali. Note: periodi: 6-21/12-48/26-69/ 49-94.: 12-28/2-5/8-27/5-10.: 9-23/5-12/23-28/28-47.– Unastellare ha espugnato anche il Palatedeschi di(49-94), con agilità e buon gioco, ottenendo la sesta vittoria consecutiva e consolidando il suo primato in condominio, ma deve recuperare una partita. Due le caratteristiche delle squadre: ilnon gioca con le lunghe, ma ha tutte atlete basse, e per questo adotta il gioco sulla velocità, aggressività e tenacia; lacon tre pivot, Caroline Cruz, Itsaso Conde ed Elena Mioni (26 punti, la top scorer della partita) non perdona nel tiro.