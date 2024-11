Ilgiorno.it - La frana minaccia le case. Sfollati tutti i 91 abitanti. Brienz, il paese fantasma

(Svizzera) Abbandonare la propria casa e lasciare il propriosapendo che probabilmente non li si rivedrà mai più è molto più di una partenza, è un esodo. Ai 91del villaggio elvetico di, nel Canton Grigioni, a una novantina di chilometri dal confine italiano, è capitato per la seconda volta negli ultimi due anni. Ieri alle 13, al suono delle sirene, sotto lo sguardo attento degli agenti della polizia cantonale e dei vigili del fuoco, se ne sono andati abbandonando i ricordi di una vita per sfuggire allache ancora una voltadi spazzare via il loro villaggio. È una storia antica: la prima colata di detriti in base a quello che hanno potuto ricostruire i geologi cominciò a scivolare sulla sponda destra delnel 1878, a una velocità di quattro metri al giorno.