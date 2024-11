Il Volo, esce la versione internazionale di ‘Ad Astra’ in attesa dei live italiani

Leggi su Funweek.it

Dopo il successo delle prime date del loro World Tour 2024/2025, con numerosi sold out in Giappone e nelle capitali europee, Ilannuncia il prossimo passo della loro straordinaria carriera. Si tratta dell’uscita di ‘Ad Astra (International Edition)’, unaarricchita del loro ultimo album, in pre-order dal 29 novembre 2024 per Epic Records/Sony Music Italy. Questa speciale edizione celebra i 15 anni di carriera del trio con cinque nuove tracce, tra cui unain inglese di Capolavoro – brano che ha trionfato a Sanremo 2024 e conquistato il Disco d’Oro – disponibile a partire da mezzanotte. Tra le altre tracce spiccano Now We Are Free, tema iconico de Il Gladiatore, e nuove interpretazioni di grandi classici come Hallelujah, The Sound of Silence e Amazing Grace, in un’inedita collaborazione con il soprano Pretty Yende.