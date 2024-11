Anteprima24.it - Il Presidente Orsillo all’Assemblea Nazionale UNPLI: “Senza le Pro Loco si spegnerebbe l’Italia”

Tempo di lettura: 2 minutiIldella Prodi Paupisi Darioha partecipato a Roma, in qualità di Delegato regionale insieme ad altri colleghi presidenti,elettiva dell’. Nel corso dell’assemblea è stato rieletto per la terza volta alla guidadelle ProAntonino La Spina.“L’Assemblea – ha affermato Dario– è stata un’importante occasione di confronto con le istituzioni su temi centrali per il terzo settore, per il turismo, le comunità e il patrimonio culturale immateriale del Paese. Condivido in pieno le parole dette dal nostroLa Spina chele Prosi. L’impatto oltre che economico è anche sociale, perché le Procercano di mantenere vivi i territori evitando, dove è possibile, anche lo spopolamento che è ormai normalità.