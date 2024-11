Il nuovo libro di Richard Romagnoli “Il gene della felicità”

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 18 nov. (askanews) – “Il– Il potere curativo del metodo Happytica” è ilscritto dal formatore e coachinsieme al professor Pier Mario Biava, esperto di epitica di fama internazionale e proposto alla candidatura al premio Nobel 2025 per la medicina, sul metodo a cui hanno dato vita partendo dai loro studi sull’epitica, lo studio delle variazioni nell’espressione dei nostri geni. Dodici capitoli, editi da Edizioni Sonda e con la prefazione del Prof. Pier Luigi Rossi, già disponibili in tutte le librerie fisiche e negli store online. È possibile insegnare laal nostro Dna? Dall’epitica, lo studio di tutte quelle modificazioni ereditabili che portano a variazioni dell’espressione genica senza però alterare la sequenza del Dna, variazioni non provocate da vere e proprie mutazionitiche ma potenzialmente trasmissibili, all’Happytica, metodo rivoluzionario ideato dae Biava che nasce partendo proprio dagli studi sull’epitica, cambiamento adattativo in risposta a stimoli esterni come l’ambiente che ci circonda, il nostro stile di vita, l’alimentazione, le nostre abitudini, le nostre emozioni e il nostro stato di salute.