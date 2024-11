Lanazione.it - "Il coraggio di splendere" contro la violenza sulle donne

Signa, 18 novembre 2024 - Oggi vedere una targa con scritto il nome di “Castruccio Castracani” (1281-1328) fa istintivamente sorridere. Eppure. Quel nome significava terrore a Firenze, Prato, Pistoia,declinata in qualità di ghibellino della Signoria di Lucca. In vari comuni si ricordano battaglie. A Signa a Castruccio andò male. Ledella cittadina pur di non soccombere agli uomini di questo condottiero si immolarono dalla torre e vinsero. Quest'anno quella battaglia è stata ricordata durante la Fiera di Signa, con una suggestiva serata commemorativa, arricchita da giochi di luce e fuochi d'artificio. Anche per questo, il Sindaco Giampiero Fossi può rivendicare con orgoglio: “Signa è donna: piuttosto morire che malvivere. Il Castello riuscì a resistere grazie alla forza delle sueche salirono sugli spalti al posto degli uomini già massacrati.