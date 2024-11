Secoloditalia.it - Cosa fare in caso di guerra: Svezia, Finlandia e Norvegia distribuiscono milioni di opuscoli alla popolazione

Laha iniziato a spedire circa cinquedi volantini ai suoi abitanti, incoraggiandoli a prepararsi all’eventualità di una. Allo stesso tempo, la vicinaha lanciato un sito web con consigli simili di preparazione. Entrambi i Paesi hanno abbandonato decenni di non allineamento militare e si sono unitiNato dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina nel 2022. Dall’inizio di questa, Stoccolma ha ripetutamente esortato laa prepararsi, sia mentalmente sia logisticamente, all’eventualità di una, data la sua vicinanzaRussia.L’opuscolo conta 32 pagine: distribuito sia inche inL’opuscolo, intitolato “Om krisen eller kriget kommer” (“Indi crisi o”), inviato dall’agenzia svedese per le emergenze civili (Msb), contiene consigli pratici per affrontare crisi come guerre, disastri naturali o attacchi informatici.