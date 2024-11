Bergamonews.it - Controlli anti-prostituzione tra Osio, Verdellino e Boltiere: raffica di denunce

nel fine settimana sulla ex S.S. 525 del Brembo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Treviglio, tra i Comuni diSopra,Sotto,.Diversi soggetti dediti all’attività di meretricio sono stati denunciati in stato di libertà per le violazioni della Legge sull’Immigrazione, in quanto cittadini di un Paese terzo sprovvisti di valida autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale.Uno di loro è stato denunciato per non aver ottemperato all’ordine di espulsione dell’autorità di Pubblica Sicurezza. Si tratta di una serie di iniziative che verranno messe in atto nelle prossime settimane dai Carabinieri di Treviglio.